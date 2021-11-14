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Яшкин получил травму в матче с «Нэшвиллом» и выбыл на длительный срок

09:48
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Нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:4), сообщает официальный сайт лиги.

28-летний чешский хоккеист российского происхождения получил повреждение нижней части тела в первом периоде и выбыл на длительный срок. В середине первого периода игры с «Нэшвиллом» защитник «Предаторз» въехал в Яшкина коленом.

В сезоне-2021/22 Яшкин провел 12 матчей за «Аризону», на его счету 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/jaskin-vybyl-na-dlitelnyi-srok/c-327937540

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Иван Торопцев все материалы автора
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