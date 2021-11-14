Яшкин получил травму в матче с «Нэшвиллом» и выбыл на длительный срок

Нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:4), сообщает официальный сайт лиги.

28-летний чешский хоккеист российского происхождения получил повреждение нижней части тела в первом периоде и выбыл на длительный срок. В середине первого периода игры с «Нэшвиллом» защитник «Предаторз» въехал в Яшкина коленом.

Jaskin has to be helped off the ice here in Nashville as Borowiecki gets a five minute major and a game misconduct for kneeing pic.twitter.com/n0h9MKB8u5 — NHL Review (@nhl_review) November 14, 2021

В сезоне-2021/22 Яшкин провел 12 матчей за «Аризону», на его счету 1 результативная передача.