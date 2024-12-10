Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:39

Лихачев — о выпитом Овечкиным пиве на матче НБА: «Этот человек — легенда, он может себе позволить»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачев отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин за последние 15 лет никак не изменился.

«Я приятно удивлен, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону. Он показывает сейчас такой же результат, что 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорогого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте», — цитирует Лихачева Legalbet.

Также он прокомментировал эпизод, когда в одной из пауз матча НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном» (96:108) телекамеры поймали Овечкина со стаканом пива в руке. Заметив, что его снимают, хоккеист стал улыбаться и пританцовывать.

«Этот человек — легенда, он может себе позволить пива. Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли», — добавил Лихачев.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Популярное видео
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Фетисов назвал подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки правильным
В НХЛ придумали, как поздравят Овечкина с рекордом. Гретцки хочет лично выйти на лед
В НХЛ запланировали празднование к моменту, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Гретцки: «Всегда желаю Овечкину только самого лучшего»
Гретцки о погоне Овечкина за его рекордом: «То, что делает Александр, — невероятно»
Карбери — о восстановлении Овечкина: «График или сроки возвращения не изменились»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов назвал подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки правильным
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 27 14 13 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 28 7 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 26 10 16 24
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
10.12 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 1 : 2
10.12 03:00
Баффало – Детройт
 5 : 6 Б
10.12 03:30
Монреаль – Анахайм
 3 : 2 Б
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости