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Ярослав Аскаров: «Не хотелось бы попадать в клуб, где есть сильный первый номер с длительным контрактом»

16:05

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров, права на которого в КХЛ принадлежат СКА, в интервью «СЭ» оценил свои перспективы на драфте НХЛ.

—Конечно, мне бы не хотелось попадать в клуб, где есть сильный первый номер с длительным контрактом. Точнее думаю, что и в НХЛ меня не будут выбирать те, у кого в системе полно сильных голкиперов. Зачем им это?

— Вы не думаете заключить более длительное соглашение со СКА?

— У меня контракт до конца следующего сезона. Давайте посмотрим, как пройдет это время. (Алексей Шевченко).

Полностью интервью Ярослава Аскарова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/intervyu-golkipera-molodezhnoy-sbornoy-rossii-yaroslava-askarova-ob-mchm-heyterah-drafte-i-ska-1638700/

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