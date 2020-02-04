Ярослав Аскаров: «Не хотелось бы попадать в клуб, где есть сильный первый номер с длительным контрактом»

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров, права на которого в КХЛ принадлежат СКА, в интервью «СЭ» оценил свои перспективы на драфте НХЛ.

—Конечно, мне бы не хотелось попадать в клуб, где есть сильный первый номер с длительным контрактом. Точнее думаю, что и в НХЛ меня не будут выбирать те, у кого в системе полно сильных голкиперов. Зачем им это?

— Вы не думаете заключить более длительное соглашение со СКА?

— У меня контракт до конца следующего сезона. Давайте посмотрим, как пройдет это время. (Алексей Шевченко).

Полностью интервью Ярослава Аскарова — здесь.