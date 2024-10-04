Яромир Ягр провел символическое вбрасывание перед стартовым матчем нового сезона НХЛ

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр провел символическое вбрасывание шайбы перед стартовым матчем нового сезона регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Нью-Джерси».

Встреча проходит в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2024/25 начнется в апреле 2025 года и завершится финальной серией в июне.