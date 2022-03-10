Яромир Ягр: «Давай, Ови, мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ»

Ягр обратился в Овечкину, который догнал его в списке лучших снайперов НХЛ

Чешский нападающий Яромир Ягр обратился к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, который догнал его в списке лучших снайперов НХЛ в истории.

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлениями, мне нужна мотивация, чтобы вернуться. Я считаю, что у каждого рекорда есть своя особая аура, своя защита. Кто-нибудь может сказать, сколько бросков понадобилось Уэйну Грецтки, чтобы в свое время забросить ту самую шайбу, которая позволила обойти рекорд Горди Хоу(с 801 до 802-й шайбы)? Это интересно», — написал Ягр в Twitter.

В среду, 9 марта, Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он сравнялся по этому показателю с чешским нападающим.

Больше Ягра и Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).