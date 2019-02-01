Яромир Ягр: "Овечкин стал гораздо более сильным игроком"

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр оценил игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. По его словам, россиянин с возрастом стал только сильнее.

– Если честно, сейчас я не так слежу за НХЛ, – цитирует Ягра Idnes.cz. – Иногда просто смотрю хайлайты с голами.

Овечкин сильно добавил в игре. Раньше он был чистым снайпером. Сейчас он стал гораздо более сильным хоккеистом, чем пять лет назад. Да, он все еще много забивает, но теперь может еще и создать момент.

Лига нацелена на высокую результативность. Нхл – это бизнес, который создается для зрителей. Они хотят видеть поражения 6:7, а не борьбу в углах площадки и счет 1:0.

На стадионах в Северной Америке люди хотят веселиться. Из 20 тысяч на трибунах половина может даже не узнать, как закончилась игра.