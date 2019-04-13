Ярмо Кекяляйнен: "У Гаврикова многообещающее будущее в "Коламбусе"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова. 23-летний россиянин, выступавший в этом сезоне за СКА, подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.

- Владислав - невероятный защитник, который превосходен на обеих концах площадки, - цитирует официальный сайт "Коламбуса" Кекяляйнена. - Он крупный, сильный и мобильный игрок. У него была успешная карьера в КХЛ и на международных турнирах, включая победу на Олимпиаде в прошлом году. Его будущее в "Коламбусе" многообещающее