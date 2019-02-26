Ярмо Кекяляйнен: "Ожидания "Коламбуса" - выиграть Кубок Стэнли"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен определил цель команды на грядущий плей-офф.

– Наши ожидания – выиграть Кубок Стэнли, - цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ. - Но чтобы это сделать, нам сперва нужно пробиться в плей-офф. Время покажет, были ли мы правы, но мы чувствуем, что у нас в системе есть очень хорошие "проспекты", близкие к тому, чтобы заиграть в НХЛ. И вне зависимости от того, что случится в будущем, мы будем получать хороших молодых игроков для основного состава. Мы будем сильными этой весной, но мы будем сильными и в следующем году.

На данный момент "Коламбус" занимает шестое место в Восточной конференции. В активе команды Джона Тортореллы 73 очка в 61 матче.

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