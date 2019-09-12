Ярмо Кекяляйнен: «И без Бобровского с Панариным у «Коламбуса» будет хорошая команда»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен рассказал об ожиданиях от нового сезона в НХЛ.

— Мы верим в нашу систему подготовки, верим, что надо усердно работать в межсезонье, чтобы подготовиться к сборам, верим, что работа в лагере с первого и до последнего дня поможет нам успешно выступить в регулярном сезоне и подойти к плей-офф в оптимальной форме, — цитирует официальный сайт лиги Кекяляйнена. — Наша команда должна работать, быть неуступчивой. Мы хотим быть командой с большой буквы. С такими словами мы всегда обращаемся к игрокам, и этот год не станет исключением.

Уход Бобровского, Дюшена и Панарина? Думаю, что мы еще раз затронем эту тему, потому что об этом нас постоянно спрашивают, а затем будем двигаться вперед. Мы всегда говорили, до и после того, как они ушли, что у нас в любом случае будет хорошая команда. Мы были хорошей командой то того, как в ней появились некоторые из этих хоккеистов и останемся хорошей командой без них. Хоккей — командный вид спорта.