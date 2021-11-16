Яркая речь Чинахова после дебютного гола в НХЛ. Видео

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов в раздевалке после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2) произнес речь.

«Молодцы. Хорошая работа. Хорошая следующая цель», — сказал 20-летний форвард под аплодисменты патнеров по команде.

Чинахов при этом получил в раздевалке от партнеров головной убор, переходящий от матча к матчу лучшим игрокам.

Напомним, что хоккеист в прошедшей встрече отметился дебютным голом в НХЛ и результативной передачей. Он был признан лучшим игроком встречи.

В этом сезоне Чинахов провел девять матчей за «Коламбус» и набрал 4 (1+3) очка.