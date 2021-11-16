Яркая речь Чинахова после дебютного гола в НХЛ. Видео
06:30
Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов в раздевалке после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2) произнес речь.
«Молодцы. Хорошая работа. Хорошая следующая цель», — сказал 20-летний форвард под аплодисменты патнеров по команде.
Чинахов при этом получил в раздевалке от партнеров головной убор, переходящий от матча к матчу лучшим игрокам.
Напомним, что хоккеист в прошедшей встрече отметился дебютным голом в НХЛ и результативной передачей. Он был признан лучшим игроком встречи.
В этом сезоне Чинахов провел девять матчей за «Коламбус» и набрал 4 (1+3) очка.
Good job.— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 16, 2021
Good work.
Good goal next. pic.twitter.com/dGawuAMXA6
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