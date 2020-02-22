Яри Литманен назвал самого крутого финна в НХЛ

Легенда финского футбола Яри Литманен высказался о лучших финнах в НХЛ и шансах Суоми на Олимпиаде в Пекине.

— Часто хочу на хоккей, и сам играю, очень плотно слежу за НХЛ, — сказал Литманен. — Самый крутой финн за океаном сейчас Себастьян Ахо. Рантанен тоже в топе, но он много пропустил из-за травм в этом сезоне. Если энхаэловцы поедут в Пекин, Финляндия точно не будет фаворитом, ведь США, Канада, Россия, Швеция повезут на Олимпиаду очень сильные команды. (Евгений Белоусов)