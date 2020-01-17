В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689. 114 из этих шайб пришлись на самый удачный для российского супербомбардира месяц — январь. Именно в начале календарного года капитан «Вашингтона» больше всего забивает, набирает очков (210, в марте — 209) и имеет лучший средний показатель (1,20 очка за матч, в октябре и апреле — 1,19).

Распределение очков Александра Овечкина по месяцам