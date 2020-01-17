Январь — лучшее время для Овечкина. В этот месяц он набирает больше всего очков
16:00
В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689. 114 из этих шайб пришлись на самый удачный для российского супербомбардира месяц — январь. Именно в начале календарного года капитан «Вашингтона» больше всего забивает, набирает очков (210, в марте — 209) и имеет лучший средний показатель (1,20 очка за матч, в октябре и апреле — 1,19).
Распределение очков Александра Овечкина по месяцам
|
Месяц
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
Январь
|
174
|
114
|
96
|
210
|
1,20
|
Октябрь
|
148
|
103
|
73
|
176
|
1,19
|
Апрель
|
77
|
52
|
40
|
92
|
1,19
|
Февраль
|
159
|
93
|
82
|
175
|
1,10
|
Декабрь
|
186
|
108
|
95
|
203
|
1,09
|
Март
|
199
|
109
|
100
|
209
|
1,05
|
Ноябрь
|
188
|
110
|
83
|
193
|
1,03
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