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Январь — лучшее время для Овечкина. В этот месяц он набирает больше всего очков

16:00
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689. 114 из этих шайб пришлись на самый удачный для российского супербомбардира месяц — январь. Именно в начале календарного года капитан «Вашингтона» больше всего забивает, набирает очков (210, в марте — 209) и имеет лучший средний показатель (1,20 очка за матч, в октябре и апреле — 1,19).

Распределение очков Александра Овечкина по месяцам

Месяц

И

Г

П

О

Ср.

Январь

174

114

96

210

1,20

Октябрь

148

103

73

176

1,19

Апрель

77

52

40

92

1,19

Февраль

159

93

82

175

1,10

Декабрь

186

108

95

203

1,09

Март

199

109

100

209

1,05

Ноябрь

188

110

83

193

1,03

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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