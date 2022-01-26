Яндл вышел на первое место по количеству подряд матчей НХЛ

«Филадельфия» сейчас играет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для защитника «Флайерз» Кита Яндла эта игра стала рекордной.

35-летний хоккеист сыграл 965-й подряд матч в лиге. По этому показателю он вышел на первое место в истории.

Яндл обошел бывшего нападающего Дуга Джарвиса, который с 8 октября 1975 года по 10 октября 1987 года сыграл 964 матча подряд в НХЛ.