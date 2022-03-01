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Сегодня, 13:25

НХЛ остановила действия прав на трансляции в России

«Яндекс» получил уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции
Роман Шишов
Корреспондент

Компания «Яндекс» получила уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

НХЛ ранее объявила, что приостанавливает работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Это связано с санкциями Международной федерации хоккея по отношению к России.

О заключении контракта НХЛ с «Яндексом» было объявлено в сентябре 2019 года, что предусматривало бесплатный показ матчей на платформе компании.

Источник: https://tass.ru/sport/13910993
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Столичный дивизион И В П О
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2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 53 19 34 43
8 Филадельфия 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 53 32 21 68
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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Вашингтон – Торонто
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1.03 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 7 : 2
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Джонатан Юбердо

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И Г
Остон Мэттьюс

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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