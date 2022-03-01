НХЛ остановила действия прав на трансляции в России

«Яндекс» получил уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции

Компания «Яндекс» получила уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

НХЛ ранее объявила, что приостанавливает работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Это связано с санкциями Международной федерации хоккея по отношению к России.

О заключении контракта НХЛ с «Яндексом» было объявлено в сентябре 2019 года, что предусматривало бесплатный показ матчей на платформе компании.