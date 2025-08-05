«Яндекс» получил права на экранизацию биографии Овечкина
Компания «Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») стала обладателем прав на экранизацию биографии российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает РБК.
Экранизация будет готовиться для «Кинопоиска», ее могут выпустить в формате фильма или сериала.
39-летний спортсмен также подписал соглашение с «Яндексом», в соответствии с которым он будет представлять проекты и сервисы компании.
Кроме того, «Яндекс» получил права на показ документального сериала об Овечкине, который сейчас снимается в Северной Америке.
В сезоне-2024/25 российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Овечкина 897 голов в регулярках.
Источник: РБК
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Айлендерс
|17
|9
|8
|20
|5
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|6
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|2 : 0
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|6 : 3
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|5 : 3
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
Новости