5 августа, 13:04

«Яндекс» получил права на экранизацию биографии Овечкина

Павел Лопатко

Компания «Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») стала обладателем прав на экранизацию биографии российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает РБК.

Экранизация будет готовиться для «Кинопоиска», ее могут выпустить в формате фильма или сериала.

39-летний спортсмен также подписал соглашение с «Яндексом», в соответствии с которым он будет представлять проекты и сервисы компании.

Кроме того, «Яндекс» получил права на показ документального сериала об Овечкине, который сейчас снимается в Северной Америке.

В сезоне-2024/25 российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Овечкина 897 голов в регулярках.

Источник: РБК
Александр Овечкин
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • Fanatico

    Теперь Овечкин в 100 Мб видео будет просить меня на каждой странице поставить поиск Яндекса по умолчанию и скачать Куяндекс браузер? А почта Куяндекс вобще опрокинет монитор под тяжестью метрики и телеметрии, а ЦПУ треснет пополам ,когда туда вкрутят слежение за глазами, за мышкой уже давно есть на всех сайтах.

    09.08.2025

  • Neil

    Ты о чём мудрило?

    06.08.2025

  • Sergey Sparker

    Это полный п...ц! Фильм будет называться "Ови в октябре"?! В Финском заливе шалаш сделают, в котором великий мыслитель скрывался от царской жандармерии? Дебилы пытаются дебилизировать всю страну! Это жесть!

    05.08.2025

    • Никишина назвали лучшим проспектом «Каролины»

    Форвард «Динамо» Кисаков объяснил, почему три года назад принял решение уехать в Америку
