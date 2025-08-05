«Яндекс» получил права на экранизацию биографии Овечкина

Компания «Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») стала обладателем прав на экранизацию биографии российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает РБК.

Экранизация будет готовиться для «Кинопоиска», ее могут выпустить в формате фильма или сериала.

39-летний спортсмен также подписал соглашение с «Яндексом», в соответствии с которым он будет представлять проекты и сервисы компании.

Кроме того, «Яндекс» получил права на показ документального сериала об Овечкине, который сейчас снимается в Северной Америке.

В сезоне-2024/25 российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Овечкина 897 голов в регулярках.