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«Яндекс» подписал трехлетний контракт на трансляции матчей НХЛ

09:13

«Яндекс» объявил о заключении контракта на показ матчей НХЛ, сообщает ТАСС. Срок соглашения рассчитан на три года, отмечается, что трансляции будут бесплатными. Смотреть их можно будет со всех устройств, где доступен «Яндекс».

— Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны, — сказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. — Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6846643

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