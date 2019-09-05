«Яндекс» подписал трехлетний контракт на трансляции матчей НХЛ

«Яндекс» объявил о заключении контракта на показ матчей НХЛ, сообщает ТАСС. Срок соглашения рассчитан на три года, отмечается, что трансляции будут бесплатными. Смотреть их можно будет со всех устройств, где доступен «Яндекс».

— Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны, — сказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. — Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея.