Якупов станет неограниченно свободным агентом

"Сент-Луис" не стал предлагать новый контракт нападающему Наилю Якупову, сообщает официальный сайт клуба. Трансферное окно НХЛ еще не закрылось, но "Блюз" объявили о пяти квалификационных предложениях с Колтоном Парэйко, Магнусом Пяйярви-Свенссоном, Петтери Линдбомом, Оскаром Сундквистом и Джорданом Биннингтоном. То есть, вероятнее всего, Якупов с 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2016/17 23-летний россиянин провел за клуб 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 9 (3+6) очков.