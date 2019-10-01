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Якуб Врана: «В новом сезоне «Вашингтон» хочет биться за Кубок Стэнли»

02:56
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Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана поделился ожиданиями от нового сезона в Национальной хоккейной лиге. В прошлом «Кэпиталз» вылетел в первом раунде плей-офф от «Каролины».

— Мы всегда стремимся бороться только за самые высокие места, и в новом сезоне также хотим биться за Кубок Стэнли, — цитируют «Известия» форварда. — Для нас триумф в позапрошлом плей-офф — уже история. Никто на него не оглядывается — все понимают, что надо начинать сначала. Особенно после такого досадного проигрыша, как в серии с «Каролиной». Поэтому все очень серьезно относятся к предстоящему сезону и намерены максимально отдавать себя команде в каждом матче.

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