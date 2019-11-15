Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек высказал свое мнение о бывшем голкипере «Флайерз» Илье Брызгалове.

— Был Брызгалов, но с ним вроде как ошиблись, — приводит слова Ворачека Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. - Скажу о нем вот, что. Его статистика, особенно во втором сезоне, была не так плоха, как это кажется со стороны. Во «Флайерз» все было по-другому, чем он привык. Но его интервью точно не шли на пользу. Эти его разговоры о космосе они... слушай, можно пошутить разок, если у тебя не идет игра. Но он пытался быть смешным каждый день, и это уже никого не веселило. Хотелось сказать: «Заткнись, чувак, и просто лови шайбу».

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