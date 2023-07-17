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Яковлев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, это вопрос времени»

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев вспомнил, как играл в НХЛ в составе «Нью-Джерси» против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться. Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идет за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону, и за счет этого команда тоже мотивируется, максимально помогает ему и благодаря этому становится лучше», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».

Также он оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, да, Овечкин сможет [побить рекорд], и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше», — добавил хоккеист.

На данный момент на счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/17/20889728.shtml?updated
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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