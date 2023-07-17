Яковлев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, это вопрос времени»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев вспомнил, как играл в НХЛ в составе «Нью-Джерси» против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться. Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идет за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону, и за счет этого команда тоже мотивируется, максимально помогает ему и благодаря этому становится лучше», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».
Также он оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Думаю, да, Овечкин сможет [побить рекорд], и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше», — добавил хоккеист.
На данный момент на счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами.
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|Каролина
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
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|7
|Сиэтл
|0
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|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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