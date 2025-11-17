Тренин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забил гол в ворота «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 30-й минуте Тренин сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Ему ассистировал российский нападающий Данила Юров.

В сезоне-2025/26 Тренин в 20 матчах набрал 4 (1+3) очка.