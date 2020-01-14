Яков Тренин: «С Тэйлором были разногласия, только во второй половине второго сезона нашли язык»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин в интервью «СЭ» рассказал о своем выступлении в текущем сезоне.

— Что для вас изменилось в этом сезоне?

— Да многое. Сезон начался хорошо, в АХЛ у нас сильная команда, с прошлого года сохранилось больше половины состава, отношения внутри коллектива стали лучше. Плюс нашел общий язык с тренером.

— Карл Тэйлор и Дин Ивасон — разница есть?

— Ну да. Даже с Тэйлором были разногласия, только во второй половине второго сезона более-менее язык нашли.

— Ассистенты в это никак не вмешивались?

— Они подсказывают, как играть, но не влияют на время хоккеистов.

— Что от вас Тэйлор хотел?

— Чтобы больше в тело играл, без прокатов, чтобы шайбу закидывал и боролся.

— А вам это претило?

— Я всегда пытался так играть, но в тот момент отошел от этого стиля, начал забивать. Я как-то два гола в трех матчах забил, тренер меня подзывает и говорит: «Надо больше в тело, ты хорошо играешь, но сегодня встречу пропускаешь». Я думаю: «Как так, ведь два гола за три матча забил...» Тем более в прошлом году мы в плей-офф не попадали, каждое очко было на счету, а тут я не попадаю в состав. С того момента я начал постепенно играть, как просят, и поменял стиль, потом мы вышли в плей-офф, хорошо там сыграли. (Игорь Еронко)

Полное интервью с Трениным читайте здесь.