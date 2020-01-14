Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин рассказал о драке с защитником «Бостона» Здено Харой.

— Матч с «Бостоном» и драка с Харой. Вы хитанули Чарли Макэвоя, но Хара-то вам что-то крикнул?

— Нет, ничего не кричал. Получилось так, что Хара меня за голову взял — мне казалось, что он уже без краг. Я сразу скинул свои. Потом на видео посмотрел, а он был на тот момент в крагах, только клюшку выбросил.

— Но вы решили, что уже пора...

— Ну да. Я думал, что он уже дерется. Куда отступать?

— Не смутило, что против вас такой суперветеран?

— Нет. Драка есть драка. Это же он ее начал, а не я. Без слов вообще. Он на меня пошел, мы подрались. Потом на лавки поехали.

— Все, конечно, удивились, что вы его чуть не уложили. Нокдаун там заметный был.

— Я во время боя даже не заметил этого. Ударил, думал, что будет ответка, пригнулся. А потом вижу, что судьи едут, и до меня дошло, что, видать, попал.

— Что вам после этого говорили партнеры?

— Да пацаны говорили: «Красавец. Убийца». Ну, реально, он же двухметровый. Я хочу ударить в голову, но раз попадаю в плечо, два — в плечо. Выше себя кулак закидывал, и вот — попал. (Игорь Еронко)

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