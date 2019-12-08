Яков Тренин: «Даже не видел, как шайба залетела в сетку»
08:35
Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:4). Для него этот гол стал дебютным в НХЛ.
— Неописуемые чувства, — приводит слова россиянина официальный сайт «Предаторз». — Даже не видел, как шайба залетела в сетку. Просто заметил, как загорелся красный свет за воротами. Только чувствовал, как шайба задела меня, и надеялся: «Лети, лети в ворота».
? YAKOV TRENIN 1ST NHL GOAL!!!— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 8, 2019
3-2 #NSH pic.twitter.com/sj6qTVOFQ4
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