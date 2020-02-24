Yahoo Sports: «Вашингтон» добавил еще одно оружие в свой атакующий арсенал»

Американский портал Yahoo Sports полагает, что «Монреаль» принял правильное решение, когда обменял нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон».

— Генеральному менеджеру «Канадиенс» Марку Бержевену пришлось принять непростое решение. Ковальчук скрасил сезон «Монреаля» и ожил в новой команде, подарив много ярких моментов. Казалось, что он начал жизнь с чистого листа после неудачного времени в «Лос-Анджелесе».

Но «Монреаль» принял правильное решение. Получить что-то за игрока, чье будущее неопределенно и которому в апреле исполнится 37 лет — это логичный ход.

К тому же это поможет «Монреалю» продолжить «перестроение на лету». Команда собирает драфт-пики, чтобы заполучить интересных проспектов.

Тем временем, «Вашингтон» добавил еще одно оружие в свой атакующий арсенал. Конечно, Илья не решит самую главную проблему «Кэпиталз» — оборону, — но он поможет в других аспектах.

Грубо говоря, просто очень интересно посмотреть на Овечкина и Ковальчука в одной команде. Конечно, еще интереснее было бы посмотреть на это, когда Александр еще не поседел, но лучше поздно, чем никогда.