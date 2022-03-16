Ягр записал видеообращение к Овечкину, побившему его рекорд

Экс-нападающий многих клубов НХЛ Яроми Ягр обратился к российскому капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Сегодня россиянин превзошел чеха по голам в НХЛ.

«Как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея. И есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну преследовать тебя», — сказал Ягр на видео, опубликованном в Twitter лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» Овечкин забросил одну шайбу, которая стала для него 767-й за всю карьеру в североамериканской лиге. Он обогнал Яромира Ягра и теперь единолично занимает третье место по голам среди всех игроков НХЛ, являясь при этом самым результативным европейцем в истории лиги.