Ягр записал шутливое видео со своей фигуркой

Экс-форвард "Флориды" Яромир Ягр с иронией прокомментировал завершение срока контракта с "Пантерз". 45-летний чех разместил видео со своей фигуркой в форме команды.

"Можно ли сказать, что он больше не сыграет за "Флориду"? Пожалуйста!", - сказал Ягр.

Отметим, в прошлом сезоне Ягр провел 82 матча, в которых набрал 46 (16+30) очков. "Флорида" отказалась продлевать контракт с хоккеистом.