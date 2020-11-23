Ягр ответил на вопрос, сможет ли Овечкин обогнать Гретцки по количеству голов в НХЛ

48-летний чешский форвард Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли Александр Овечкин превзойти Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

— Может ли пандемия помешать Александру Овечкину обогнать Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ?

— Когда я решил во второй раз поехать играть в Россию, то было понятно, что мне рекорд Гретцки уже не побить. Но после того: как я вернулся, то провел в НХЛ еще шесть лет. Если бы я остался в НХЛ, может быть, у меня бы и был шанс. Но я никогда не считал себя чистым снайпером. Алекс Овечкин — снайпер. Шесть лет назад я бы сказал, что у него нет никаких шансов. Но когда он изменил свой стиль игры, может быть, стал работать лучше, чем делал до этого, и стал даже лучше, чем был до этого, более эффективным. Если у него будет такая цель, он будет по-прежнему здоров, а мир вернется к нормальной жизни — он сможет.

Российский форвард отметился 706 шайбами в лиге — это восьмой результат в истории. На счету Гретцки 894 точных броска.(Марат Сафин)