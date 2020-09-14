НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Я вырос и стал более уверенным в себе». Василевский — об изменениях за 5 лет

07:39
13 сентября. Андрей Василевский в воротах. Фото nhl.com
13 сентября. Андрей Василевский в воротах. Фото nhl.com
Теги:

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский после победы над «Айлендерс» в четвертом матче финала конференции отметил, что стал гораздо увереннее. После игры его спросили об этом, вспомнив про финал-2015 против «Чикаго».

— Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. — Я уже стал большим мальчиком.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tampa-won-game-4-against-islanders/c-319016108

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир