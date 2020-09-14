Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский после победы над «Айлендерс» в четвертом матче финала конференции отметил, что стал гораздо увереннее. После игры его спросили об этом, вспомнив про финал-2015 против «Чикаго».

— Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. — Я уже стал большим мальчиком.