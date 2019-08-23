В мае после окончания чемпионата мира-2019 в Twitter было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Время и место съемки записи неизвестно, вскоре после публикации видео было удалено. На записи нападающий «Вашингтона» находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону, перед хоккеистом на столе можно заметить порошок белого цвета, на кровати около него лежит спящая девушка.

Сегодня, 23 августа, ИИХФ на официальном сайте объявила о временном отстранении нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. В организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин. Положительная проба была взята 26 мая 2019 года.

Вот что три месяца назад заявил Кузнецов.

— Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с «Вашингтоном»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео.

Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробе нашли кокаин // То самое видео с Кузнецовым. Номер отеля и белый порошок // РУСАДА: «Кузнецов понес стандартное наказание»