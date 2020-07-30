Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением об игре форварда команды Александра Овечкина в контрольном матче с «Каролиной» (3:2). Россиянин набрал 3 (2+1) очка.

— Не могу сказать, что я очень удивлен, — приводит слова Рирдена официальный сайт клуба. — В какой форме вернулся после паузы, как работал на тренировках, с какой энергией — это все не случайно. Очевидно, что у него есть дар забивать голы. Он работал в течение четырех месяцев, все это время с ним был личный тренер. Приятно видеть, что кто-то вкладывает время и усилия, а затем получает вознаграждение за это.