«Я не мог поверить в то, что совсем недавно ужинал с ним». Валерий Буре рассказал о встрече с Путиным

Бывший нападающий сборной России и клубов НХЛ Валерий Буре рассказал, как встретился с Президентом России Владимиром Путиным в Вашингтоне в 2001 году.

«Перед Олимпиадой в Солт-Лэйк Сити, кажется в декабре (на самом деле в ноябре 2001-го) Павел позвонил мне и спросил, не хотел бы я слетать в Вашингтон на встречу с Владимиром Путиным. Я такой: «Что?». Павел мне: «Да-да, Путин хотел с нами встретиться».

Конечно я был за. Прошла тренировка, мы сели на самолет и полетели в Вашингтон. Там со мной были Павел и Вячеслав Фетисов. У Путина было пять минут для общения с нами в российском посольстве, а потом он говорит: «У вас есть планы на вечер? Может, поужинаем вместе?» И мы такие: «Если бы у нас и были какие-то планы, мы бы их отменили».

Мы поехали в стэйк-хаус и провели там два с лишним часа. Потом полетели домой, вернулись только в 2-3 утра, а после короткого сна у нас были тренировки. Днем я включил телевизор, а там в новостях показывали встречу Путина и Джорджа Буша в Белом доме. Я не мог поверить в то, что совсем недавно ужинал с ним", — приводит слова Буре Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на The Athletic.