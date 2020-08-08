«Я изо всех сил старался». Бобровский отреагировал на вылет «Флориды» из розыгрыша Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс». «Пантеры» уступили в четырех матчах.

— Я изо всех сил старался показать свою лучшую игру, оставаться сфокусированным и сосредоточенным и приносить пользу команде, — приводит слова Бобровского российская версия официального сайта НХЛ. — После первого гола, когда я допустил ошибку, ребятам пришлось начать раскрываться, и мы пропустили вторую шайбу. Но случилось то, что случилось.

Мы расстроены поражением и завершением сезона, нам нужно извлечь уроки из поражения и двигаться дальше. У нас есть отличная группа игроков, в которой все усердно работают. Вся команда достойно билась и сражалась. Мы получили хороший опыт, и теперь будем стараться стать лучше в следующем сезоне.