Форвард «Детройта» Владислав Наместников после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2) поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

«Прошлый год был очень странным. Была пандемия, я много раз попадал в штанги, так бывает. В этом году я хорошо потренировался летом, был готов к сезону. Надеюсь, смогу и дальше играть так же результативно и помогать команде одерживать победы», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 9 (7+2) очков в 14 матчах. За весь минувший сезоне форвард забил 8 голов.