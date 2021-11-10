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«Я хорошо потренировался летом, был готов к сезону». Наместников — о своей результативности

Наместников прокомментировал свою результативность в текущем сезоне НХЛ
10:05
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Форвард «Детройта» Владислав Наместников после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2) поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

«Прошлый год был очень странным. Была пандемия, я много раз попадал в штанги, так бывает. В этом году я хорошо потренировался летом, был готов к сезону. Надеюсь, смогу и дальше играть так же результативно и помогать команде одерживать победы», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 9 (7+2) очков в 14 матчах. За весь минувший сезоне форвард забил 8 голов.

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Сергей Разин все материалы автора
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