«Я думал, что умираю». Легендарный шведский защитник рассказал, как перенес симптомы коронавируса

Член Зала хоккейной славы Берье Сальминг сообщил, что у него были симптомы коронавируса. 17 апреля, шведскому защитнику исполнилось 69 лет.

— Было страшно. У меня появились проблемы с дыханием, — цитирует Сальминга официальный сайт НХЛ. — Иногда я даже не мог дышать. Меня знобило, это было ужасно.

Я чувствовал, что умираю. Я думал, что умираю. Вот как плохо мне было. Это невозможно описать. Я действительно думал: «Возможно, это конец». К счастью, скорая помощь приехала и доставила меня в больницу.

Мне не сказали, был ли у меня коронавирус. В то время он еще не охватил Швецию. Это произошло немного раньше. Что бы это ни было, я решил оставаться дома, заботиться о себе и делать все возможное, чтобы поправиться.

Сейчас я снова становлюсь самим собой. Я еще не полностью оправился, но мне лучше.