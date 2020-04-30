Знаменитый российский вратарь Николай Хабибулин рассказал в интервью «СЭ» о самом неудобном игроке в его карьере.

— Был ли такой игрок, который раздражал вас игрой перед воротами?

— В «Детройте» был Дино Сисарелли. Праворукий, грязноватый игрок, небольшого роста. Прижимаешь шайбу — получишь по ловушке. Понятно, что и моя клюшка не оставалась на месте. В «Детройте» был Томас Холмстрем. Против Сисарелли я поиграл всего пару сезонов, в против Холмстрема — почти все карьеру. Вот этот человек меня все время выводил. Я и с разворота бил ему клюшкой по лодыжке. Дошло до того, что при счете 1:5 не в нашу пользу за несколько минут до конца я ему дал клюшкой по конькам. Меня пришлось заменить, потому что я уже начал орать на судей.

— Холмстрем почти ничего не умел, но считался лучшим по закрыванию вратаря. Сколько удалений он за это получал!

— Да, иногда его удаляли ни за что — за одну только репутацию. Но в то же время он что-то делал противозаконное, и судьи не видели, потому что не могут же человека удалять постоянно за все. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ