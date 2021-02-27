«Я бы вышла за него замуж». Болельщики «Миннесоты» отреагировали на крутой гол Капризова
07:00
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов 27 февраля забросил очередную шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1).
23-летний нападающий в падении из-за ворот сумел протолкать шайбу за линию, чем вызвал ажиотаж у поклонников команды и хоккейных болельщиков.
Maddie: «Мы обязаны его любить».
dolla bill kirill: «Моя первая настоящая любовь».
Flow: «Я бы вышла за него замуж».
Rand Sibet: «Сумасшедший гол».
Gimmles: «Этот гол — результат упорства и решительности».
UNREAL KIRILL. WE LOVE THIS GUY https://t.co/sukd4SFqKq— Minnesota Wild (@mnwild) February 27, 2021
В нынешнем сезоне НХЛ в активе Капризова 16 (5+11) очков в регулярном чемпионате.
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