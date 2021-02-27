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«Я бы вышла за него замуж». Болельщики «Миннесоты» отреагировали на крутой гол Капризова

07:00
Кирилл Капризов празднует заброшенную шайбу в ворота «Лос-Анджелеса». Фото Startribune.com
Кирилл Капризов празднует заброшенную шайбу в ворота «Лос-Анджелеса». Фото Startribune.com
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Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов 27 февраля забросил очередную шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1).

23-летний нападающий в падении из-за ворот сумел протолкать шайбу за линию, чем вызвал ажиотаж у поклонников команды и хоккейных болельщиков.

Maddie: «Мы обязаны его любить».

dolla bill kirill: «Моя первая настоящая любовь».

Flow: «Я бы вышла за него замуж».

Rand Sibet: «Сумасшедший гол».

Gimmles: «Этот гол — результат упорства и решительности».

В нынешнем сезоне НХЛ в активе Капризова 16 (5+11) очков в регулярном чемпионате.

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