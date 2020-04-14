«Я бы не стал первым русским, чей номер вывели из обращения в НХЛ». Буре не жалеет, что не играл в «Детройте»

Чемпион мира и бывший нападающий «Ванкувера» Павел Буре в интервью «СЭ» прокомментировал историю о том, что бывший генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд мог выбрать россиянина на драфте-1989.

— Никогда не слышал об этой истории. Но если бы я играл в «Детройте», вряд ли бы я стал первым русским хоккеистом, чей свитер повесили под своды и номер из обращения вывели. Поэтому меня полностью устраивает то, что есть.

— Но ведь ваша связка с Федоровым могла стать легендарной.

— Сергей стал легендарным. Он уникальный игрок. И мне повезло, что я с ним играл в одной тройке. Но меня моя карьера полностью устраивает.

— «Русская пятерка» могла состояться несколько раньше, причем с вашим участием.

— У них была своя пятерка. А у меня была своя команда.

— А если помечтать?

— С позиции «а что если» — я бы не был первым игроком в истории русского хоккея, чей номер вывели бы из обращения. (Игорь Еронко)

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