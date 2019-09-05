Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе всех матчей

НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post. Официально о партнерстве будет объявлено в 10 часов вечера.

— Мы хотим показать другую сторону российских игроков русской фанатской аудитории, — сказал исполнительный вице-президент НХЛ по международной и медиа-стратегии Дэвид Пропер. — В «Яндексе» готовы работать с нами так, как мы хотели продвигать НХЛ и саму игру в хоккей в России, в том числе с оригинальным контентом о российских звездах НХЛ.

103-й сезон в НХЛ стартует 2 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Сент-Луис».