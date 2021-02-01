Выяснилось, почему «Рейнджерс» поместил Деанджело на драфт отказов

Стало известно, почему «Рейнджерс» поместить защитника Тони Деанджело на драфт отказов, информирует The Athletic.

По данным источника, у игрока возник конфликт с россиянином Александром Георгиевым. Между хоккеистами произошла драка после поражения в матче с «Питтсбургом» (4: ОТ). В «Рейнджерс» заявили, что ссоры между игроками не было.

В текущем сезоне НХЛ Деанджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».