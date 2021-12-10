Выручка НХЛ за сезон-2021/2022 составит 5,2 миллиарда долларов
22:44
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, сколько составит выручка личи в сезоне-2021/22.
По оценкам лиги, выручка в текущем сезоне составит 5,2 миллиарда долларов. Он также отметил, что исходя из дохода в текущем сезоне потолок зарплат в сезоне-2022/2023 вырастет на один миллион долларов и составит 82,5 миллиона.
На данный момент потолок зарплат в НХЛ составляет 81,5 миллиона долларов.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheFourthPeriod/status/1469367002590556160?s=20
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