Выручка НХЛ за сезон-2021/2022 составит 5,2 миллиарда долларов

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, сколько составит выручка личи в сезоне-2021/22.

По оценкам лиги, выручка в текущем сезоне составит 5,2 миллиарда долларов. Он также отметил, что исходя из дохода в текущем сезоне потолок зарплат в сезоне-2022/2023 вырастет на один миллион долларов и составит 82,5 миллиона.

На данный момент потолок зарплат в НХЛ составляет 81,5 миллиона долларов.