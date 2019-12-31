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«Выглядело не очень хорошо». Малкин — о травме Гюнтцеля

10:46
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, что он думает об инциденте со своим партнером Джейком Гюнтцелем. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2).

— Выглядело не очень хорошо, — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. — Но все понимают, что это хоккей, жесткий вид спорта. Травмы случаются. Если в следующем матче Джейк сыграть не сможет, мне нужно играть лучше.

Гюнтцель врезался в борт после заброшенной шайбы и не сумел продолжить игру. Информации о его состоянии пока нет.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-and-namestnikov-among-top-russian-performers-december-30/c-313259130

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