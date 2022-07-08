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Выбранный «Миннесотой» на драфте НХЛ Юров хочет отработать контракт в «Металлурге»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Выбранный «Миннесотой» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард Данила Юров заявил, что планирует отработать свой контракт в «Металлурге» до конца.

В четверг, 7 июля, 18-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба. У форварда остался год по контракту с «Магниткой».

«Я планирую отыграть контракт, надеюсь, у меня будет потрясающий год. Я думаю, что именно в России я смогу показать себя, и, надеюсь, год пройдет хорошо», — приводит слова Юрова сайт «Миннесоты».

Юров отметил, что рад попасть в «Миннесоту» и является поклонников нападающего команды Кирилла Капризова.

«Да, безусловно, я доволен тем, что попал в хорошую организацию. Посмотрев видео из раздевалки, можно понять, что «Миннесота» — это веселая команда с хорошей атмосферой внутри. Я очень счастлив оказаться здесь. Я приехал сюда со своими агентами, так как моим родителям не дали американскую визу. Являюсь ли я фанатом Капризова? Да», — сказал он.

Юров является воспитанником магнитогорского клуба. Последние три сезона форвард выступал как в основной команде, так и в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы». В прошлом сезоне россиянин провел в КХЛ за «Металлург» 21 матч, но не отметился результативными действиями. В МХЛ он сыграл в 23 встречах, набрав 36 очков (13+23).

В составе сборной России Юров стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди юниоров.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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