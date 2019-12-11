Вячеслав Войнов: «Назаров словами все объяснял. Нормативными? Всеми»
14:30
Бывший защитник «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов рассказал, как относится к новой тенденции в НХЛ, когда тренеров обвиняют в грубом отношении к игрокам.
— Как относитесь к происходящему в НХЛ, где тренеров увольняют из-за обвинений игроков?
— Я свое мнение держу при себе.
— Вы сами сталкивались с подобным отношением?
— Все в жизни бывало, но все это останется во мне и в прошлом.
— Андрея Назарова вспоминаете?
— Андрей Викторович словами все объяснял. Нормативными? Всеми (улыбается). (Евгений Белоусов)
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