Вячеслав Войнов: «Назаров словами все объяснял. Нормативными? Всеми»

Бывший защитник «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов рассказал, как относится к новой тенденции в НХЛ, когда тренеров обвиняют в грубом отношении к игрокам.

— Как относитесь к происходящему в НХЛ, где тренеров увольняют из-за обвинений игроков?

— Я свое мнение держу при себе.

— Вы сами сталкивались с подобным отношением?

— Все в жизни бывало, но все это останется во мне и в прошлом.

— Андрея Назарова вспоминаете?

— Андрей Викторович словами все объяснял. Нормативными? Всеми (улыбается). (Евгений Белоусов)

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