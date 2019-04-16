Вячеслав Василевский: "Овечкин показал, что ММА может возникнуть в любом виде спорта!"

Боец смешанного стиля Вячеслав Василевский, выступающий в промоушне ACA, прокомментировал эпизод, в котором хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин нокаутировал нападающего "Каролины" Андрея Свечникова.

– Овечкин – красавец, хорошая работа. Показал, что ММА может внезапно возникнуть в любом виде спорта: и в хоккее, и в любом другом. Молодец, хорошая работа, – сказал Василевский.

33-летний Овечкин в ходе драки нокаутировал 19-летнего оппонента во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ, который закончился победой "Каролины" со счетом 5:0. (Михаил Потапов)

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