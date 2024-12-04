Фетисов: «Капризов сделал выводы из прошлого сезона. Его талант не подлежит сомнению»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что талант нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова не подлежит сомнению.
«Можно только порадоваться за Кирилла и его команду. Соревновательный принцип в НХЛ способствует развитию бизнеса и позволяет при правильном подходе претендовать на самые высокие места. Прошлый сезон, как понимаю, сложился для «Миннесоты» не лучшим образом. В этот раз была проведена правильная селекция, это принесло плоды. Что касается Кирилла, то его талант изначально не подлежал сомнению. Он тоже сделал правильные выводы из прошлого сезона и теперь может замахнуться на большие достижения», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».
Капризов лидирует в гонке бомбардиров в НХЛ с 39 (16+23) очками в 24 матчах НХЛ.
Источник: ВсеПроСпорт
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Монреаль – Айлендерс
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