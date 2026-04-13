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13 апреля, 14:20

Фетисов: «Овечкину есть смысл остаться еще на сезон, чтобы не было недосказанностей»

Дарик Агаларов

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Есть смысл еще на сезон остаться, добраться до немыслимого рекорда Гретцки и стать номером один по всем показателям, чтобы не было никаких недосказанностей. Если Овечкин побьет это достижение, то я уверен, что рекорд будет вечным!» — сказал Фетисов «СЭ».

Александр Овечкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo; 12&nbsp;апреля.«Посмотрим, что случится». Овечкин закрыл регулярку в Вашингтоне: разделил шоу с Кросби и отказался прощаться

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за команду с 2005 года. В сезоне-2025/26 россиянин в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.

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Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
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8 Юта 0 0 0 0
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3 Вегас 0 0 0 0
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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