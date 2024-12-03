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Фетисов — о возвращении Овечкина на лед: «Александр волшебник! Все у него складывается хорошо»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на лед после травмы.

«Александр волшебник! (смеется) Все у него складывается хорошо. Понятно, что чудес не бывает. Работники медицинского штаба, которые работают с таким хоккеистом, рисковать не будут, не готово к нагрузкам спортсмена не выпустят на лед. И получается не все, что пишут в пресс-резилах, оказывается правдой», — сказал Фетисов «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин. Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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1 Нью-Джерси 28 17 11 36
2 Вашингтон 24 17 7 35
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 25 15 10 31
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Сент-Луис 25 11 14 24
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
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1 Вегас 25 15 10 33
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