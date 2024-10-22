Фетисов: «Приятно осознавать, что Гретцки поддерживает Овечкина. Это и есть спортивный принцип»
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранее Овечкин рассказал, что канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его стремление побить рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ.
«Порадовался за Сашу, когда он забросил первую шайбу в сезоне. Он молодец! Все радуются за него. Его поддерживает даже Гретцки? Это и есть тот самый спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать», — сказал Фетисов «СЭ».
Овечкин 20 октября отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|2
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|3
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|4
|Тампа-Бэй
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|3
|Юта
|6
|4
|2
|9
|4
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|22.10
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 2