Фетисов пригласил Гашека в Россию на лечение

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что бывший хоккеист Доминик Гашек нуждается в лечении. Ранее 60-летний чех призвал экс-игрока сборной СССР Александра Могильного осудить специальную военную операцию на Украине. 24 июня стало известно, что Могильный будет принят в Зал хоккейной славы.

«Он на всю голову больной человек, — цитирует ТАСС Фетисова. — Предлагаю ему прилететь в Москву на лечение, если у него на это нет денег. Или, судя по всему, там плохие врачи».

56-летний Могильный — олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира. Торжественная церемония его включения в Зал пройдет в Торонто 10 ноября.

Могильный входил в число номинантов на попадание в Зал хоккейной славы с 2009 года.